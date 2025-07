Mercato Milan, l’ultima novità su Chiesa avvicina l’esterno ai rossoneri! Clamorosa decisione del Liverpool

Mercato Milan, il Liverpool ha messo fuori rosa Federico Chiesa: l’esterno interessa sempre al club rossonero. Ultime

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e il nome di Federico Chiesa è nuovamente al centro dell’attenzione. Stando alle ultime indiscrezioni, confermate anche dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, l’esterno italiano è stato escluso dalla rosa del Liverpool per il tour pre-campionato. Una decisione che suona come una chiara indicazione: Chiesa è atteso in uscita dal club inglese quest’estate.

La notizia ha immediatamente acceso i riflettori sul futuro del talentuoso attaccante, che potrebbe fare ritorno in Serie A. E tra le squadre più interessate, con un’attenzione particolare in queste ore, spicca il calciomercato Milan. I rossoneri, sotto la nuova gestione tecnica che vede Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, sembrano intenzionati a rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di caratura internazionale come Chiesa.

L’interesse del Milan per Chiesa non è una novità assoluta. Già in passato il suo nome era stato accostato ai colori rossoneri. Tuttavia, la situazione attuale appare ben più concreta. L’esclusione dalla tournée estiva è un segnale forte: il Liverpool è pronto a cedere il giocatore, e il Milan è tra i club che monitorano con maggiore attenzione la situazione.

L’arrivo di Federico Chiesa a Milanello rappresenterebbe un colpo significativo per la squadra di Allegri. La sua velocità, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua propensione al gol lo renderebbero un’arma preziosa per il tridente offensivo milanista. Il tecnico livornese, che lo ha già avuto alle sue dipendenze ai tempi della Juventus, conosce bene le qualità e il potenziale dell’esterno, e la sua duttilità tattica gli permetterebbe di essere impiegato in diverse posizioni, sia come esterno d’attacco che come trequartista.

Per Tare, questa sarebbe una delle prime grandi sfide da Direttore Sportivo del Milan. Assicurarsi un giocatore del calibro di Chiesa dimostrerebbe fin da subito la sua abilità nel muoversi sul mercato e la sua ambizione di costruire una squadra sempre più competitiva. La trattativa non sarà semplice, considerando il valore del giocatore e la concorrenza di altri club europei che potrebbero inserirsi. Tuttavia, la volontà di Chiesa di tornare in Italia e la prospettiva di essere protagonista in un progetto ambizioso come quello del Milan potrebbero giocare un ruolo fondamentale.

L’aspetto economico sarà ovviamente cruciale. Il Liverpool vorrà monetizzare al massimo la cessione del giocatore, ma il Milan potrebbe sfruttare la chiara volontà di Chiesa di cambiare aria per trattare un prezzo più favorevole. Si prospettano giorni caldi per il mercato rossonero, con i tifosi che sognano di vedere Federico Chiesa con la maglia del Diavolo. L’attesa è palpabile, e ogni aggiornamento sarà seguito con grande interesse, soprattutto in vista dell’inizio della nuova stagione e della volontà di Tare e Allegri di costruire un Milan sempre più forte e vincente.