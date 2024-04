Mercato Milan, arriva la svolta a sorpresa! Big incedibili, il sacrificato sarà QUESTO giocatore

Mercato Milan, decisa la strategia per l’estate: big incedibili, l’indiziato a partire è Ismael Bennacer. Le ultime

Importante aggiornamento dato da DAZN sul calciomercato Milan della prossima estate. Il club rossonero avrebbe deciso di non cedere nessuno dei top player presenti in rosa (Maignan, Theo Hernandez e Leao) e avrebbe individuato in Ismael Bennacer la pedina sacrificabile per incrementare il budget in entrata.

L’algerino ha diverse proposte dall’Europa e dall’Arabia Saudita e viene valutato 50 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria presente nel contratto in scadenza nel 2027.