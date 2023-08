Mercato Milan, non solo Tonali: altra cessione al Newcastle dopo l’operazione riguardante il centrocampista. I dettagli

Dopo Sandro Tonali il Milan è pronto a completare un’altra operazione in uscita con il Newcastle. Come riportato da Sky Sport, un giovane rossonero è pronto a partire per l’Inghilterra.

Si tratta di Cathal Heffernan, giocatore classe 2005 di proprietà dei rossoneri. Il difensore irlandese si appresta a lasciare il Milan e a firmare il suo contratto con il club inglese.