Mercato Milan, avviato il casting per il centravanti: i nomi sul tavolo! Da Scamacca a Morata, passando per l’idea Firmino

L’attacco del Milan, ad ora, si regge sulle forze di Olivier Giroud. È lui il centravanti rossonero, l’unico in grado di lasciare il segno: Rebic, che centroavanti non è, non è mai stato davvero in forma; Origi ha deluso le aspettative. Per questo, i rossoneri si rifugiano nel mercato.

Premesso che al club rossonero serve la qualificazione alla prossima Champions League per investire, i profili che il Milan ha individuato sono diversi. Secondo il Corriere della Sera, si va da Scamacca del West Ham a Morata dell’Atletico Madrid, passando per Arnautovic del Bologna e Okafor del Salisburg. All’elenco va aggiunto anche Firmino, che ha salutato la Kop dopo l’addio al Liverpool.