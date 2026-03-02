Mercato Milan, nuovi dettagli sul caso André: per l’entourage del giocatore l’affare è già concluso ma…

Mercato Milan, il caso André si arricchisce di nuovi dettagli: ecco la posizione dell’entourage del giocatore

La trattativa per portare André al Milan si è trasformata in un vero e proprio scontro diplomatico e legale tra Italia e Brasile. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, i 17 milioni di euro complessivi offerti dalla dirigenza rossonera coprirebbero il 70% del cartellino del giovane talento. Il restante 30%, che spetterebbe di diritto al calciatore, non rappresenta un ostacolo: il classe 2006 ha infatti già comunicato ufficialmente di voler rinunciare alla propria quota pur di facilitare il trasferimento a Milanello. Una mossa forte che testimonia la volontà ferrea del ragazzo di mettersi subito a disposizione di Massimiliano Allegri, nonostante il muro alzato dal suo attuale club.

Il calciatore e il suo entourage spingono per la chiusura immediata, sostenendo che l’affare sia tecnicamente concluso. «I documenti sono stati firmati da tutti i soggetti coinvolti, ad eccezione del presidente del Corinthians», rivelano fonti vicine alla trattativa. Il mancato autografo di Osmar Stabile è l’unico tassello mancante in un puzzle che sembrava già completato in ogni sua parte burocratica.

Mercato Milan, la minaccia FIFA: i rossoneri non escludono le vie legali

La tensione tra i club è altissima e le prossime ore saranno decisive per capire se si arriverà a un accordo o a una rottura definitiva. Il Milan sta valutando seriamente di rivolgersi alla FIFA per denunciare una sospetta violazione unilaterale del contratto, forti delle firme già ottenute dagli uffici legali brasiliani. Tuttavia, dal Brasile non filtrano segnali di cedimento: il Corinthians non sembra affatto preoccupato dalle possibili ripercussioni legali e continua a fare muro, convinto della propria posizione di forza.