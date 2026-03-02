Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, arriva la clamorosa svolta sull’affare André! Ecco la decisione del presidente del Corinthians

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

17 minuti ago

on

By

Tare

Mercato Milan, il presidente del Corinthians annuncia la sua decisione per la trattativa per André: ecco tutti i dettagli

Il trasferimento di André al Milan si è trasformato in un braccio di ferro diplomatico. Secondo quanto riferito dal giornalista Jorge Nicola e confermato da Globo Esporte, il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha ufficialmente posto il suo veto sulla cessione del classe 2006. Nonostante gli accordi verbali e i documenti già pronti, manca solo la firma del numero uno paulista, che ha deciso di fare marcia indietro proprio sul traguardo. Alla base di questa clamorosa decisione ci sarebbe la rivolta della tifoseria e le parole pesanti del tecnico Dorival, convinti che il gioiellino del “Timao” non possa partire per le cifre pattuite con via Aldo Rossi.

Il Milan aveva messo sul piatto 15 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita, ma per l’ambiente brasiliano la proposta è stata giudicata offensiva rispetto al potenziale del ragazzo. «Un talento come André vale molto di più della cifra che ha messo sul piatto il Milan», aveva tuonato Dorival, convincendo Stabile a bloccare tutto per chiedere un rilancio economico. Resta ora da capire come reagirà la dirigenza rossonera, che contava di consegnare il rinforzo a Massimiliano Allegri in tempi brevi, ma si trova ora costretta a ridiscutere i termini di un affare che sembrava già concluso.

Mercato Milan, braccio di ferro tra club: il Milan dovrà alzare l’offerta?

La palla passa ora ai vertici rossoneri, che devono decidere se assecondare le richieste di Osmar Stabile o se far valere i pre-accordi già esistenti. Il presidente brasiliano è atteso oggi da un annuncio ufficiale per spiegare la sua posizione alla nazione, ma il messaggio per il Milan è già chiarissimo: per portare André a Milanello, servirà uno sforzo economico superiore. «Stabile si è convinto che la proposta economica rossonera è troppo bassa e deve essere migliorata», sottolineano i media brasiliani, mettendo in guardia il club italiano sulla complessità di una trattativa che rischia di saltare definitivamente.

andre corinthians
