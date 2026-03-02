Mercato Milan, André rischia di diventare un caso. I rossoneri si rivolgono alla FIFA? Ecco cosa sta succedendo

Mercato Milan, la trattativa per André rischia di diventare un caso: i rossoneri e la possibilità di appellarsi alla FIFA. Ecco cosa succede

Il calciomercato del Milan si tinge di giallo e rischia di finire nelle aule di tribunale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’acquisto del giovane centrocampista André è improvvisamente bloccato. Nonostante l’accordo sembrasse ormai definito in ogni dettaglio, nelle ultime ore è arrivata la clamorosa retromarcia di Osmar Stabile, presidente del Corinthians, che si starebbe rifiutando di apporre la firma definitiva sul trasferimento del calciatore. Un colpo di scena che complica i piani di Massimiliano Allegri, il quale contava di accogliere presto il talento brasiliano a Milanello.

La dirigenza di via Aldo Rossi, tuttavia, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, forte degli accordi già siglati dall’ufficio legale del club paulista. Le cifre pattuite parlano di un’operazione da 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus, con l’aggiunta del 20% sulla futura rivendita a favore della società verdeoro. «André è un giallo: i rossoneri dalla Fifa?», titola la rosea, ipotizzando una dura battaglia legale internazionale.

Mercato Milan, il braccio di ferro legale: i rossoneri reclamano il giocatore

Per i dirigenti rossoneri i documenti in possesso sono vincolanti e confermano la validità del trasferimento. Se il muro contro muro con il presidente Stabile dovesse continuare, il club è pronto a rivolgersi alla FIFA per far valere i propri diritti e sbloccare la situazione. «Il Milan avrebbe già in mano delle carte siglate dall’ufficio legale del club paulista a confermare gli accordi pattuiti», sottolineano le indiscrezioni, suggerendo che la società milanista si sente tutelata dal punto di vista burocratico.