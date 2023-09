Mercato Milan, caccia al centravanti: tre nomi nella lista di Moncada

Il Milan continua a lavorare nel mercato per regalare un centravanti del futuro a Stefano Pioli: tre nomi in cima alla lista

La ricerca di un nuovo attaccante rimane l’obiettivo primario del mercato Milan. L’arrivo di Luka Jovic ha solamente tamponato una mancanza a livello numerico, ma i dirigenti rossoneri sono a lavoro su alcuni profili di attaccanti: tre in particolare sarebbero in cima alla lista di Moncada.

Come riporta Calciomercato.com, in cima alla lista dei desideri dei rossoneri c’è Jonathan David del Lille, per il quale si spera di poter abbassare la richiesta iniziale dei francesi che si aggira sui 55 milioni di euro. Gli altri due nomi portano a Roko Simic del Salisburgo ed a Benjamin Sesko del Lipsia.