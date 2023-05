Mercato Milan, caccia agli italiani: ecco i nomi di Maldini e Massara. Dal centrocampo all’attacco, i rossoneri cercano il made in Italy

Fatta eccezione per i due titolari Calabria e Tonali, il Milan non ha molti italiani in rosa. Per questo motivo, Maldini e Massara cercano giocatori azzurri per la prossima sessione di mercato. Nomi diversi, ruoli diversi.

Per il centrocampo, piace Frattesi del Sassuolo ma la valutazione è troppo alta. Piace anche Baldanzi dell’Empoli, ma arriverà solo in caso di addio di Brahim Diaz. Così come potrebbe sbarcare a Milano in caso di ritorno a Madrid dello spagnolo Zaniolo, che vuole il Milan.

Dal centrocampo all’attaccato. Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi, così come Beltran del River Plate, che ha passaporto italiano. Sempre in attacco, un ritorno di fiamma: El Shaarawy piace alla dirigenza rossonera ed è in scadenza con la Roma. Lo scrive Tuttosport.