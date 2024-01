Mercato Milan da brividi: in estate da non escludere questo addio. Le ultimissime sulle mosse dei rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare su quello che potrà succedere nel corso della prossima estate.

Da non escludere una cessione eccellente come successo un anno fa con Tonali: più che Leao, attenzione a eventuali offerte per Theo Hernandez e Maignan, entrambi nel mirino del PSG.