Mercato Milan, la bomba di Petrachi: «Volevano Belotti, l'affare con i cinesi saltò per...»

Intervistato da Numero Diez, l’ex direttore sportivo di Roma e Torino, Gianluca Petrachi, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato legato all’interesse concreto da parte del calciomercato Milan per Andrea Belotti, ai tempi della proprietà cinese. Il dirigente spiega i motivi che portarono l’affare a saltare.

L’AFFARE BELOTTI AL MILAN – «Il presidente ebbe la brillante idea di mettergli una nuova rescissoria a 100 milioni in uscita. Questo perché sa fare marketing e vendere il proprio prodotto. Per Belotti il Milan si presentò in maniera consistente. Quello era il Milan dei cinesi, quindi non c’erano garanzie economiche. La formula sarebbe stata un prestito con obbligo di riscatto, ma il pagamento veniva posticipato nei 4/5 anni successivi. Quindi, nell’operazione da 55 milioni, avresti visto solo una parte dei soldi, gli altri negli anni successivi. In quel momento evidentemente il presidente non se l’è sentita, però c’è da dire che il giocatore voleva andare. Quindi da lì si innescano dei meccanismi che non fanno bene né al calciatore, né al club. Al Milan, Belotti avrebbe quadruplicato il suo ingaggio. Noi glielo sistemammo, ma non avremmo mai potuto raggiungere le cifre del Milan…».