Mercato Milan, parla Balogun: l’ha detto davvero! Seguito dai rossoneri da tempo, è lo stesso attaccante del Reims a spiegare

L’obiettivo di mercato del Milan, Folarim Balogun, ha parlato ai canali ufficiali della Ligue 1 del suo futuro, tra Arsenal e altri club interessati a lui.

Ecco le sue parole: «Contrattualmente dovrò tornare indietro all’Arsenal perché il prestito è solo per un anno, quindi l’accordo rimane quello. Ma non sono sicuro di cosa succederà in futuro. Può succedere tutto nel calcio, molto potrebbe cambiare. Comunque, non chiudo nessuna porta».