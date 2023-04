Mercato Milan, Balogun: ecco le cifre per il giocatore! I rossonero vogliono il centroavanti e vengono avanzate le richieste

Il Milan è su Folarin Balogun: è lui uno die grandi obiettivi del mercato rossonero per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TMW, il centroavanti di Ligue 1 potrebbe accasarsi in rossonero per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro nel corso della prossima estate.