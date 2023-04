Mercato Milan, Balogun: addio all’Arsenal ad una sola condizione. Il giocatore chiarisce la sua posizione sul futuro ai Gunners

Come ricostruito da calciomercato.com, il Milan ha messo nella sua lista dei desideri Folarin Balogun, attaccante del Reims, ma di proprietà dell’Arsenal di passaporto inglese. Il suo futuro dipende da due fattori: l’Arsenal e il costo.

Come scrive The Athletic, il giocatore resterà all’Arsenal solo se verrà considerato un titolare, in caso contrario andrà via a titolo definitivo. I Gunners vorrebbero chiedere almeno 35 milioni di euro, una cifra importante cui sia aggiunge quella dell’ingaggio: secondo L’Equipe Balogun guadagna circa 200 mila euro lordi al mese, 80 mila dal Reims e 120 mila dall’Arsenal.