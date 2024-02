Mercato Milan, caccia al bomber del futuro: è testa a testa tra questi due nomi in vista della prossima estate

Continuano le riflessioni in casa rossonera in vista della prossima sessione di calciomercato, quando il Milan avrà come principale obiettivo l’acquisto di un nuovo attaccante.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la corsa sarebbe ristretta in particolare a questi due profili: da un lato Zirkzee del Bologna, dall’altro Sesko del Lipsia, due giocatori assai graditi ma molto cari.