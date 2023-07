Amrabat Milan: l’Arabia Saudita lo chiama, la Viola fissa il prezzo!

L’obiettivo di mercato del Milan Amrabat ha mercato anche in Arabia Saudita. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, l’Al Ahli ha presentato a Sofyan Amrabat un’offerta ricca.

#AlAhli have submitted to Sofyan #Amrabat a rich bid: 3-years contract (€10M/year), but the priority of the morrocan midfielder is to stay in Europe. He dreams to play in #LaLiga. #Fiorentina still ask €30M to sell him. #transfers @violanews