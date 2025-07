Mercato Milan, clamorosa rivelazione su Allegri! Parla Galeone, non se lo aspettava nessuno: il livornese vuole questi due

Mercato Milan, clamorosa rivelazione di Giovanni Galeone: Massimiliano Allegri gradirebbe avere a disposizione Xhaka e Estupinian

L’atmosfera a Milanello si fa sempre più elettrica con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Nonostante un mercato inizialmente a rilento, il tecnico livornese si mostra carico e fiducioso, attendendo con impazienza la costruzione di una squadra molto forte in grado di competere ai massimi livelli. A rivelare alcuni interessanti retroscena sul pensiero di Allegri e sulle sue preferenze in termini di calciomercato è stato Giovanni Galeone, storica figura del calcio italiano e mentore di Max, intervenuto a TopCalcio. Le sue dichiarazioni hanno gettato luce sulle possibili strategie del Milan e sui profili che potrebbero rinforzare la rosa.

Secondo le parole di Galeone, riportate da TopCalcio, uno dei nomi che Allegri avrebbe voluto fortemente al calciomercato Milan è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, attualmente al Bayer Leverkusen, è un giocatore che l’allenatore apprezza particolarmente per le sue qualità tecniche e la sua leadership in mezzo al campo. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, abbinata a una visione di gioco superiore e a un’ottima propensione al tiro dalla distanza, lo rendono un profilo ideale per il centrocampo di un Milan ambizioso. L’interesse per Xhaka sottolinea la volontà di Allegri di avere un regista di spessore, capace di dare ordine e qualità alla manovra offensiva e di garantire solidità in fase di non possesso.

Ma non è solo il centrocampo a interessare Allegri. Sempre stando a quanto dichiarato da Galeone a TopCalcio, anche Pervis Estupiñán, il talentuoso terzino sinistro ecuadoriano del Brighton, è un giocatore che Max apprezza molto. La sua dinamicità, la capacità di spingere sulla fascia e di fornire cross precisi, unita a una buona fase difensiva, lo rendono un esterno moderno e completo, perfettamente in linea con le esigenze del calcio contemporaneo. L’arrivo di Estupiñán potrebbe garantire al Milan una spinta offensiva importante dalla corsia laterale, oltre a offrire maggiore solidità e copertura. La ricerca di un terzino sinistro di qualità è un segnale chiaro della volontà di Allegri di avere una rosa bilanciata e ricca di opzioni tattiche.

Nonostante un mercato a rilento, che finora ha visto poche ufficialità, Allegri non sembra affatto preoccupato. Anzi, come sottolineato da Galeone, il tecnico è carico e fiducioso che la dirigenza, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare al timone delle operazioni, riuscirà a costruire una squadra molto forte. La pazienza di Allegri deriva dalla sua profonda conoscenza delle dinamiche del calciomercato e dalla consapevolezza che le trattative più importanti spesso si concretizzano nelle fasi finali. Il suo obiettivo è chiaro: un Milan competitivo, in grado di lottare per i vertici della classifica e di ben figurare anche in campo internazionale. Il ruolo di Tare sarà cruciale nel tradurre le indicazioni tecniche di Allegri in acquisti mirati e di qualità, capaci di innalzare il livello complessivo della rosa. I tifosi del Milan attendono con ansia di vedere come si evolverà la situazione e quali nuovi volti approderanno a Milanello per la prossima stagione.