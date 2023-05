Juve Milan, sfida anche sul mercato: i due grandi nomi contesi! Un attaccante e un trequartista sono i due obiettivi

Juventus e Milan sono pronte per sfidarsi sul campo dell’Allianz Stadium per la qualificazione alla prossima Champions League.

Non solo campo: è sfida tra i due club anche sul mercato. Primo nome in ballo è Gianluca Scamacca, attaccante ora al West Ham. Altro nome conteso è Nicolò Zaniolo, che vuole tornare in Italia e aspetta che uno dei due club si faccia avanti per lui.