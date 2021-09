Mazzarri Cagliari, è ufficiale: il comunicato del club sardo

Walter Mazzarri è il ufficialmente nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ha firmato: il comunicato del club sardo

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ha firmato un contratto con la società fino al 30 giugno 2024. Di seguito il comunicato del club sardo.

«Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini.

Nato a San Vincenzo (Livorno), il 1° ottobre 1961, Mazzarri ha esordito in Serie A come calciatore proprio con la maglia del Cagliari (settembre 1982).

Dopo le prime esperienze in panchina da vice allenatore a Bologna e Napoli, dal 1996 al 1999, ha guidato la Primavera degli emiliani per due stagioni, per poi iniziare ad allenare la prima squadra dell’Acireale (2001-02) e della Pistoiese (2002-03) in Serie C. Nel 2003-04 il salto nel campionato cadetto: con il Livorno ottiene subito la promozione in Serie A grazie al terzo posto finale.

Nell’estate 2007 assume l’incarico di tecnico della Reggina: nelle prime due stagioni in Calabria conduce la squadra alla salvezza; nella terza compie una vera e propria impresa sportiva, conquistando la permanenza in Serie A nonostante gli 11 punti di penalizzazione iniziali.

Nel 2007-08 passa sulla panchina della Sampdoria: sesto posto e qualificazione in Coppa UEFA. L’anno dopo i blucerchiati arrivano sino al terzo turno della competizione e approdano alla finale di Coppa Italia, persa solo ai rigori contro la Lazio.

Dall’ottobre 2009 è l’allenatore del Napoli. Centra alla prima stagione la qualificazione in Europa League e l’anno seguente porta i partenopei al terzo posto finale, un traguardo che vale il ritorno degli azzurri in Champions League dopo ventun anni di assenza. L’anno dopo la squadra supera la fase a gironi ai danni di Manchester City e Villarreal, seconda dietro al Bayern Monaco, arrivando ad un passo dai quarti di finale. In campionato il Napoli arriva quinto, assicurandosi i play-off di Europa League. La perla della stagione è la vittoria della Coppa Italia conquistata contro la Juventus nella finale di Roma (2-0). L’anno successivo il tecnico toscano guida il gruppo al secondo posto in Serie A con 78 punti: nuova qualificazione diretta ai gironi di Champions.

Dal 2013 al 2014 Mazzarri è all’Inter: con lui in panchina alla sua prima stagione i nerazzurri si piazzano quinti e si qualificano per l’Europa League. Nel 2016 il trasferimento al Watford, in Premier League, con cui ottiene una salvezza tranquilla.

Nel gennaio 2018 ritorna in Italia, alla guida del Torino, conducendo la squadra ad un buon nono posto finale. Nella stagione successiva i granata arriveranno settimi, partecipando poi ai preliminari di Europa League, dopo essere stati addirittura in lizza sino alle battute finali del campionato per un posto in Champions.

Esperienza maturata ai massimi livelli, sia in ambito nazionale – sono ben 462 le panchine in Serie A – che internazionale. Gioco propositivo, carisma e tanta grinta: per mister Mazzarri inizia ora una nuova sfida.

Buon lavoro, Walter!».

