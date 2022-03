Mazraoui-Milan, conferme dall’Olanda: prime offerta, è corsa a tre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mazraoui Milan, conferme dall’Olanda: prime offerte, ma è corsa a tre per il terzino dell’Ajax che lascerà a zero

Come riportato dagli olandesi di De Telegraaf il Milan ha già formulato la prima offerta per provare ad ingaggiare Noussair Mazraoui dell’Ajax.

Il terzino marocchino, che va in scadenza tra qualche mese, l’ha però ritenuta troppo bassa dal giocatore, così il club di via Aldo Rossi ne ha formulata un’altra. Sul giocatore ci sarebbero però anche Borussia Dortmund e Barcellona, coi blaugrana apparentemente in pole.