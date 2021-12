Mauro consiglia il Milan: «Scamacca meglio di Vlahovic e Ronaldo»

Massimo Mauro ha parlato del mercato di gennaio, soffermandosi anche su Scamacca. Le sue parole sull’attaccante del Sassuolo

Su La Gazzetta dello Sport Massimo Mauro dice la sua su Gianluca Scamacca, tra i principali obiettivi in attacco del Milan.

SCAMACCA – «A me piace tantissimo. È un attaccante moderno, grosso ma veloce di gamba e di pensiero. Non so se lui e Raspadori, altro calciatore che mi piace, siano pronti per avere sulle spalle una squadra top, ma è un rischio che correrei: meglio spendere per un giovane come Scamacca che per Ronaldo. Ronaldo ha sempre segnato 30 gol ma con lui i compagni non sono migliorati e i risultati di squadra sono peggiorati. Questi sono fatti, non opinioni. A me piace anche più di Vlahovic. Mi dà l’idea che in futuro sarà in grado di costruirsi un tiro da solo, magari con un dribbling, mentre Vlahovic avrà sempre bisogno della squadra».

CARATTERE – «Un po’ la questione testa mi preoccupa, però Scamacca ha fatto più volte dichiarazioni molto sensate sul padre e sulla famiglia, temi delicati. Non è semplice trattarli pubblicamente a 22 anni. Quanto ai tatuaggi… ormai non fanno più paura a nessuno. Se li facesse mio figlio di 16 anni sverrei, ma non gli direi nulla: è libero di farseli» .