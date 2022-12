Mauro: «La Juventus deve fare come ha fatto il Milan lo scorso anno». L’ex giocatore bianconero sulla situazione della sua ex squadra

Ai microfoni di Radio Bianconera, Massimo Mauro ha parlato del tema Juventus: come la squadra può risollevarsi, a livello societario e a livello di squadra.

Queste le sue parole: «La Juventus deve puntare su un gioco importante, dei giocatori giovani che si devono guadagnare la pagnotta e non giocatori milionari e già affermati. Bisogna costruire la squadra un po’ come ha fatto il Milan l’anno scorso e come sta facendo in questa stagione il Napoli, inserendo buonissimi giocatori nell’impianto giusto che permette loro di esprimersi al meglio»