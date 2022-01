Ganz a Milan Tv: «Vogliamo impegnarci a lottare per questi colori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Ganz, allenatore rossonero, ha parlato nel post partita di Supercoppa Italia contro la Roma. Ecco il suo commento a Milan Tv:

«Mi aspetto sempre la vittoria da questo Milan, non sempre si riesce, oggi ci siamo riusciti, abbiamo fatto un grandissimp primo tempo un secondo tempo sofferto. Abbiamo resistito e l’abbiamo vinta di gruppo.

L’anno scorso in Supercoppa contro la Fiorentina l’abbiamo in 5 minuti, la Coppa Italia ai rigori, volevamo dimostrare di errer tornati ad alti livelli. Vogliamo impegnarci a lottare per questi colori per questa maglia»