Compagnoni esalta Loftus-Cheek: l’ha detto davvero

Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha esaltato le grandi qualità di Loftus-Cheek: le sue dichiarazioni sull’inglese

A Sky, Maurizio Compagnoni ha dichiarato:

Attenzione a Loftus-Cheek. Parlando con un suo ex allenatore mi disse qualche tempo fa che ha tutto. Ha tecnica, fisico e personalità per essere un top player. Gli manca una cosa fondamentale, il rendimento. Non ha un rendimento all’altezza del suo potenziale. Devo dire che Pioli gli sta tirando fuori il meglio, e lui ha ancora margini di crescita. Però è un giocatore che ogni partita cresce, che incide sempre di più, che sta facendo la differenza. Secondo me sta andando oltre le attese. Anche perché parliamoci chiaro, è un giocatore ancora relativamente giovane. Credo che il Milan l’abbia pagato attorno ai 20 milioni, in Inghilterra per 20 milioni acquistano giocatori nettamente inferiori a Loftus-Cheek o meglio, per giocatori del livello di Loftus-Cheek spendono 50-60 milioni. Evidentemente anche in Inghilterra non credevano in questo giocatore. Adesso a sembra che stia iniziando a mantenere le promesse del suo potenziale