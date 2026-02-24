Matri così sul Milan: «La squadra non ha la gestione dei momenti». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento del Milan continua a far discutere esperti e appassionati, specialmente dopo le ultime uscite che hanno evidenziato luci e ombre nel gioco espresso. Durante l’ultima puntata del programma “4-3-3” in onda su DAZN, la nota piattaforma di streaming sportivo che funge da fonte principale per questa analisi, è intervenuto Alessandro Matri. L’ex centravanti, che in carriera ha vestito con successo le maglie di Milan e Juventus distinguendosi per il grande senso del gol e lo spirito di sacrificio, ha offerto una disamina lucida sulla situazione attuale dei rossoneri.

Le criticità evidenziate da Matri su DAZN

Secondo Alessandro Matri, il vero problema della formazione guidata da Massimiliano Allegri risiederebbe in una mancanza di equilibrio tra i reparti. Il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese plurititolato e grande conoscitore delle dinamiche del calcio italiano, sta cercando di imprimere la sua filosofia basata sulla solidità difensiva, ma la transizione non sembra ancora completa.

PAROLE – «Il problema del Milan secondo me è che non ha la gestione dei momenti. Nei minuti finali diventa una squadra frettolosa e perde l’idea per arrivare a fare gol. E invece è lì che deve rallentare. Contro il Parma aveva approcciato bene la gara, era in dominio assoluto, non aveva sofferto niente. Col passare del tempo le azioni sono diventate frenetiche, più errori, e poi dopo ti abbassi e concedi. E queste sono le partite che rischi di perdere. Però per me deve gestire al meglio queste partite qua. Deve calmarsi e gestire meglio mentalmente le partite»