Materazzi: «Il derby ha sparigliato le carte per la corsa scudetto»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato del momento poco brillante dei nerazzurri di Simone Inzaghi: le sue parole alla Gazzetta dello Sport

«Il derby ha sparigliato le carte, l’Inter avrebbe meritato nei primi 75 minuti e con un risultato diverso avrebbe avuto la spinta per lo sprint. Ora deve ricreare le giuste opportunità. E’ un po’ come un Gran Premio di Formula 1: quando ti superano, devi ricreare il momento giusto per superare di nuovo. Italia? Deve sentirsi forte e non deve mostrare debolezze, anche perché ci ha abituato ad esaltarsi nelle difficoltà. Mi auguro che possa andare come agli Europei…».