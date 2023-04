Orlando: «Lobotka? Solo il Milan l’ha disinnescato»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha elogiato la stagione di Lobotka: solo il Milan è riuscito a disinnescare il regista del Napoli

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così della stagione di Lobotka, regista del Napoli:

«Ha fatto una stagione clamorosa. Forse solo il Milan è riuscito a capire come prenderlo e levargli la possibilità di costruire gioco. Lobokta in costruzione è bravissimo. Quella contro i rossoneri è stata l’unica difficoltà da parte dello slovacco. Il Milan non ha vinto 3 volte per caso».