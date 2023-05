Mauro: «Il Milan ha bisogno degli spunti di Diaz e Leao». Sono loro due i giocatori protagonisti secondo l’ex giocatore

Negli studi di Mediaset Infinity, l’ex giocatore Massimo Mauro ha parlato prima di Inter Milan:

Ecco le sue parole: «Il Milan ha bisogno degli spunti dei suoi giocatori tecnicamente superiori. Con i colpi di Diaz e di Leao il Milan ha vinto contro il Napoli. Forse do troppo responsabilità a questi giocatori, ma loro sono la chiave per poterla ribaltare. Stiamo parlando della semifinale di Champions, ma non mi sembra che il Milan non sia arrivato nelle condizioni psicofisiche. A Spezia è andata male, ma tutto dipenderà come giocherà a calcio»