Massimo Mauro: «Per valore tecnico è il peggior campionato degli ultimi dieci anni». Le parole dell’opinionista

Massimo Mauro ha criticato il campionato di Serie A 2021/22 sulle pagine di Repubblica. Ecco le parole dell’opinionista:

«Giocare partite così importanti è difficile. Secondo me è servito l’intervallo a Pioli e giocatori per capire che nonostante la difficoltà della partita, in cui un errore sarebbe costato carissimo, era necessario dribblare, fare un passaggio, dare profondità al gioco. Nel primo tempo non lo ha fatto, poi abbiamo visto una squadra che merita di stare in testa. Quando Leao fa le cose che ha nel Dna è un giocatore meraviglioso, ma è soprattutto il gruppo che vale, visto che i cambi sono sempre decisivi. Se mi posso permettere una piccola nota stonata, quella è Giroud: determinante in alcune partite, ma di fatto a livello di un sostituto dell’Ibra di qualche anno fa. Comunque, nonostante la lacuna del 9 i rossoneri probabilmente vinceranno lo scudetto e questo la dice lunga sul livello delle prime quattro. Campionato entusiasmante per l’incertezza, ma per valore tecnico è il peggiore degli ultimi dieci anni».