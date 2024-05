Allegri vede la luce in fondo al tunnel: «Obiettivo vicino, ma finché non abbiamo la certezza...»

L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro la Roma, ha parlato così dell’obiettivo stagionale

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve, il tecnico dei bianconeri sente l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League vicino, e prova a tenere alta la soglia dell’attenzione dei propri calciatori. La sua squadra si trova ancora al terzo posto, alle spalle del Milan.

PAROLE GALEONE SULLA STAGIONE «Sono dati di fatto, all’andata abbiamo fatto 46 punti e nel girone di ritorno non siamo riusciti a fare altrettanto bene e abbiamo fatto molto peggio. Siamo però lì vicino all’obiettivo, nonostante tutto, per tornare in Champions. Finchè la matematica non ci dà certezza di fare la Champions dobbiamo stare attenti perchè il calcio regala sempre sorprese».

