Daniele Massaro parla del passato, del presente e del futuro del Milan: ecco le sue parole nel corso dell’evento dedicato al premio Cesarini

Intervenuto a margine del premi Cesarini, Daniele Massaro, ex attaccante e oggi ambasciatore del Milan, ha parlato dell’annata appena conclusa e degli obiettivi in vista della prossima: «Devo dire che nelle ultime partite i ragazzi ci hanno deliziato con prestazioni incredibili. Se guardiamo il rendimento recente con il senno di poi sarebbe stato bello vederlo dall’inizio. Gazidis e Maldini stanno lavorando per immettere nella rosa giocatori che possano alzare la qualità, perché il nostro obiettivo è tornare in Champions League».

IL MILAN DEGLI IMMORTALI – «Io ho avuto la fortuna di essere nel posto giusto nel momento giusto. Io devo ringraziare tre persone Adriano Galliani che convinse Silvio Berlusconi a portarmi al Milan e Arrigo Sacchi. Per arrivare in Champions serve una programmazione, Sacchi può insegnare che anche senza Top Player ma con un gruppo affiatato si possono ottenere risultati straordinari».

SU IBRAHIMOVIC – «Ti rispondo da tifoso: da quando è arrivato ha dato una svolta all’ambiente, i risultati lo dimostrano. Ci stanno lavorando e se lui vorrà sicuramente potrà restare al Milan».