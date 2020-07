Massara: «Stiamo lavorando al rinnovo di contratto di Calhanoglu»

Frederic Massara ha parlato del rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il contratto del turco scade il 30 giugno del 2021

Frederic Massara ha parlato del rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il contratto del turco scade il 30 giugno del 2021. Ecco le parole di Massara nell’intervista per Sky Sport: «Anche per lui, come per Donnarumma, c’è ancora un anno di contratto, oggi riesce a esprimere tutto il suo potenziale e siamo contenti. Stiamo già parlando col suo agente per prolungare l’accordo» ha dichiarato il direttore sportivo del Milan.