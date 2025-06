Massara, la Juve dietro l’angolo? L’ultima novità indirizza il futuro dell’ex DS rossonero

Massara, ex direttore sportivo del Milan, è molto vicino a diventare il nuovo DS della Juve: l’italiano è in vantaggio sulla concorrenza

Per Il ruolo di direttore sportivo della Juventus sono cresciute le quotazioni di Ricky Massara, reduce dall’esperienza al Rennes. Per la sua conoscenza del calcio italiano, l’ex ds del Milan è in vantaggio su Diego López, in uscita dal Lens. Attese novità.