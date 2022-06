Martorelli: «Maldini e Massara senza rinnovo? Situazione anomala»

Giocondo Martorelli, famoso procuratore, ha parlato della situazione di Maldini e Massara: le sue dichiarazioni sul rinnovo

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli ha parlato così del rinnovo di Maldini e Massara con il Milan:

«La cosa che mi fa più rabbrividire è che ancora oggi non ci siano le ufficialità dei rinnovi di Maldini e Massara. Mi inorridisce. Non è ammissibile dopo quello che hanno fatto che non abbiano ancora rinnovato».