Marotta PUNZECCHIA il Milan: la STILETTATA sulla seconda stella non passa INOSSERVATA

Marotta, presidente dell’Inter, ha punzecchiato il Milan ricordando la seconda stella vinta nel derby del 22 aprile contro i rossoneri

Inter.it ha pubblicato l’intero discorso fatto da Beppe Marotta stasera sul palco dell’Anteo di Milano in occasione della presentazione del film: “Inter. Due stelle sul cuore“. C’è la punzecchiatura al Milan:

SCUDETTO CONTTO IL MILAN – «Il 22 aprile abbiamo vinto lo Scudetto e non dimenticherò mai quella serata, come non dimenticherò mai la marea di tifosi nerazzurri che hanno invaso la città, con quella festa incredibile in Piazza Duomo. Questa è la dimostrazione di come il calcio trascini e unisca le persone, abbattendo ogni barriera. E’ il bello dei colori nerazzurri. Da questa stagione i nostri calciatori giocheranno con le due stelle sul petto, che rappresentano i venti gloriosi scudetti del nostro Club. Venti vittorie che riassumono il lavoro, il sudore, il sacrificio e le gioie di 116 anni di storia nerazzurra. Il percorso verso la seconda stella ha radici lontane e rappresenta un ciclo vittorioso che ha avuto inizio nel lontano 1971, quando l’allora capitano Sandro Mazzola ha sollevato l’undicesimo Scudetto della nostra storia».

