Marotta: «Euroderby? Contenti ma...»

Nel suo intervento dal palco de Il Foglio Sportivo 2023, Giuseppe Marotta ha commentato la vittoria dell’Inter sul Milan

Nel suo intervento dal palco de Il Foglio Sportivo 2023, Giuseppe Marotta ha commentato la vittoria dell’Inter sul Milan:

«Siamo contenti, ma non euforici fino in fondo, aver vinto il primo match non significa aver conquistato la qualificazione alla finale, ma aver visto una prestazione di buon auspicio per il ritorno, da poter affrontare con attenzione perché mi è capitato di vedere risultati ribaltati»

Ne ricordava una della Juve a Madrid.

«Perdemmo in casa 0-3 col Real Madrid, poi andammo a Madrid e vincevamo 3-0 fino alla fine e un rigore abbastanza generoso ci punì»

Cosa avete avuto più del Milan ieri sera?

«Credo che l’approccio sia stato determinante, abbiamo colto l’opportunità di andare doppiamente in vantaggio. Questo ha destabilizzato il Milan, che è venuto fuori alla distanza ed è una squadra forte»

C’è fiducia sul ritorno?

«Secondo me conta la prestazione, che ha generato il risultato. Siamo stati bravi nel fare gol nella prima fase e bravi nella seconda fase a controllare le insidie offensive del Milan. È una valutazione confortante alla luce di quello che sarà il ritorno, contro una squadra che avrà una carica ancora più forte»