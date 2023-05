Marocchi: «L’Inter non può perdere il derby, ecco perché». Ecco le parole dell’ex giocatore sull’Euroderby di Champions

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha analizzato il calendario dell’Inter e dell’appuntamento in Champions contro il Milan. Ecco le sue parole:

GLI OBIETTIVI NEROAZZURRI – «Se sei l’Inter non puoi perdere la finale di Coppa Italia perché l’Inter è favorita sulla Fiorentina. Derby Champions? Me lo dice sempre Billy, sei obbligato a non perderlo, sai che sarà una macchia sportiva che rimane».