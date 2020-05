Mario Gotze: il video su Tik Tok non è piaciuto al Borussia Dortmund

Sta facendo molto discutere il video in cui Gotze appare in compagnia della moglie con un discutibile abito leopardato

Mario Gotze sembra sempre più un obiettivo di mercato reale per il Milan soprattutto dopo la conferma da parte del Borussia Dortmund che il suo contratto non sarà rinnovato.

Sta però facendo discutere in queste ore in Germania il video postato dalla moglie su Tik Tok in cui l’autore del gol decisivo nella finale mondiale 2014 appare con un abitino leopardato particolarmente eccentrico e che, come riportato da Fanpage, non sarebbe affatto piaciuto alla dirigenza del Borussia, che intanto si appresta ad affrontare Der Klassiker contro il Bayern Monaco.