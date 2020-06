Marianella punzecchia il Milan: «André Silva? C’è stata poca pazienza»

Il noto giornalista di SkySport Marianella ha voluto dire la sua in merito al recente passato di André Silva al Milan

Ecco le parole di Marianella a SkySport sullo scarso rendimento di André Silva ai tempi del Milan.

«A me piace molto. Credo che con lui non si sia avuta la pazienza giusta in Italia. E’ chiaro che la maglia del Milan pesi più di quella del Porto, però è un giocatore molto duttile. Credevo fosse più adatto per il nostro campionato che per la Bundesliga. Sono sicuro, però, che questo ragazzo andrà a quantificare le tante potenzialità che ha»