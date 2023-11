Marianella esalta Camarda: «Mi affascina l’idea di vederlo dal 1’». Le sue parole sul gioiellino rossonero

Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it per parlare del giovane talento del Milan Francesco Camarda. Le sue dichiarazioni.

MARIANELLA – «Credo sia un po’ presto per vederlo dal primo minuto ma certamente mi affascina l’idea. Si parla tanto di lui. In italia non siamo un sistema che permette ai giovani di avere una chance, siamo sempre a preoccuparci di bruciare questi ragazzi ma all’estero lo fanno molto, come ad esempio in Olanda o in Francia. Camarda è veramente molto giovane ma senza Okafor e Giroud si merita una chanche per fargli respirare l’aria dei grandi»