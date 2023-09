Marianella esalta Giroud: «Attaccante clamoroso». Poi fa i complimenti al Milan: le sue parole negli studi di Sky

Massimo Marianella ha parlato negli studi di Sky Sport di Olivier Giroud, attaccante del Milan e della Francia. Le sue parole.

MARIANELLA – «A Giroud gli hanno stracciato la carta di identità. Se guardiamo i numeri questo meraviglioso ‘ragazzino’, perché tale è quando gioca, è il terzo per presenze della nazionale e primo marcatore. Deve essere motivo di orgoglio per lui, per le squadre che lo hanno avuto, per il Milan che lo ha rivitalizzato. Questo è un attaccante clamoroso»