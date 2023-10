Marelli su Maignan: «La squalifica superiore a una giornata non avrebbe senso, vi spiego»

Marelli così su Maignan: «La squalifica superiore a una giornata non avrebbe senso, vi spiego per quale motivo»

L’ex arbitro Luca Marelli è tornato sull’espulsione di Mike Maignan durante Genoa–Milan. Le sue dichiarazioni.

MARELLI – «Il motivo dell’espulsione (ineccepibile) di Maignan è per “grave fallo di gioco”. La sanzione di due o più giornate di squalifica è prevista solo per condotta violenta, caratterizzata dalla volontà di agire in quel senso (esempi: pugno, sputo, calcio a pallone lontano). Il grave fallo di gioco è commesso nella dinamica dell’azione, mettendo a repentaglio l’incolumità di un avversario, esattamente la fattispecie di cui trattasi. Per tale motivo una squalifica superiore ad una giornata non avrebbe alcuna giustificazione. La squalifica per Maignan, pertanto, sarà di una giornata, peraltro in linea con quanto stabilito in casi recenti (esempio: Baschirotto, Monza-Lecce)»