Marelli: «Contatto Lovato-Maignan? Ecco cosa penso»

Intervenuto nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato del contatto tra Maignan e Lovato

Intervenuto nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca Marelli ha parlato del contatto tra Maignan e Lovato:

«Non è mai rigore quello di Maignan su Lovato. Esattamente come quello in Monza-Crotone in cui, in occasione di un contatto più pesante di quello di Cagliari, il VAR non è giustamente intervenuto».