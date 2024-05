Marchetti difende Pioli: «Il suo è stato un ciclo di rinascita per questi tre motivi». La sua analisi su Tuttomercatoweb

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha analizzato anche il lavoro di Pioli sulla panchina del Milan. Le sue parole.

MARCHETTI – «Per Pioli oggi è stata la giornata dell’addio a Milanello. Ribadiamo che i cicli finiscono, ma che – allo stesso tempo – il ciclo di Pioli in rossonero è stato un ciclo di rinascita. Uno scudetto, il ritorno in Champions League e la capacità – soprattutto – di tirarsi fuori da situazioni anche difficili e complicate. Pioli ha ridato valore al Milan: ai suoi giocatori e al club. Ha attraversato cambi dirigenziali (e di proprietà), ha attraversato rifondazioni, ha attraversato momenti tosti: sia a livello mediatico che tecnico. Ha sempre tenuto fede alla sua filosofia e alla sua visione del calcio. Non si è mai lamentato, anche quando ne avrebbe avuto più che diritto. Non ha mai accampato alibi o scuse. Non ha sempre attraversato momenti felici e non sempre sono venuti i risultati. Ma alla fine dell’anno è sempre arrivato dove doveva essere, in qualche caso anche molto di più»