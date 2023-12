Marchegiani dopo Milan Monza: «Ho visto bene la squadra, Pioli è uno sperimentatore»

Marchegiani dopo Milan Monza: «Ho visto bene la squadra, Pioli è come uno sperimentatore». Le parole

Il giornalista Luca Marchegiani ha parlato a SkySport analizzando la vittoria del Milan contro il Monza.

PAROLE –«Il Milan l’ho visto bene, ha giocato in modo particolare con Pioli che è come uno sperimentatore ormai. Theo in mezzo al campo, Pobega dietro con Kjaer sono soluzioni interessanti che intrigano molto, poi dipende anche da che tipo di avversario ti ritrovi, però Pioli sta diventando molto fantasioso, e i risultati possono essere positivi come contro il Monza».