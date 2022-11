Marchegiani: «Il Milan è appesantito. Contro il Napoli...»

Luca Marchegiani, ex calciatore, ha parlato del Milan e della gara contro la Cremonese: le sue dichiarazioni a Sky Sport

«Il Milan paga lo scontro diretto col Napoli, che poteva anche finire con un altro risultato. Poteva finire al contrario? Eh. La squadra si è appesantita anche fisicamente, non è la stessa di un mese e mezzo fa. Champions? Può darsi sia un discorso di energie mentali. Con la Cremonese il Milan ha fatto troppo poco, con lo Spezia non ha gestito con la consueta sicurezza. Non si può rinunciare ora a Theo e Leao»