Manfredonia: «Tonali? Somiglia poco a Pirlo, ha altre caratteristiche»

Lionello Mandredonia, ex responsabile del settore giovanile del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali. Le sue parole

Lionello Mandredonia, ex responsabile del settore giovanile del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali, su cui è stato uno dei primi a credere. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

PIRLO – «Tonali gli somiglia poco, Sandro ha altre caratteristiche. Può giocare in un centrocampo a due o a tre, credo sia più una mezzala che un regista. Sa fare gol, ha una buona tecnica, è bravo anche nel gioco aereo. A Vicenza, del resto, segnò proprio in quel modo».

PIOLI – «Io e Stefano abbiamo giocato insieme alla Juve, è l’allenatore ideale per Tonali. Il suo è un calcio propositivo, in più con i giovani ha il giusto feeling. Il primo anno in rossonero non è stato facile, ma capita ovunque, ora è diventato una certezza e uno dei meriti è proprio di Pioli».

FUTURO AZZURRO – «Sarà molto utile a Mancini. Sandro in mezzo gioca dappertutto».