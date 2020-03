Mancini sui possibili convocati di Euro 2020: la situazione dei milanisti

Il CT Roberto Mancini a RaiSport si è espresso sulla situazione convocati ad Euro 2020: nel dettaglio le posizioni dei giocatori del Milan

Roberto Mancini in esclusiva ai microfoni di RaiSport si è espresso anche sulla situazione convocati nel remoto caso in cui l’Europeo venisse disputato. In particolare, i calciatori rossoneri sicuri di partecipare alla competizione parrebbero sicuramente due: Donnarumma e Romagnoli anche se, quest’ultimo, alla luce degli ultimi impegni della nazionale, non verrebbe considerato un titolare nello scacchiere di Mancini.

Discorso differente per gli altri calciatori italiani presenti in rosa che non godrebbero della fiducia incondizionata del CT – Andrea Conti su tutti – ma che potrebbero sovvertire le gerarchie a detta dello stesso Mancini nel caso in cui l’Europeo si giocasse la prossima stagione.