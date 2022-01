ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Mancini, il ct della Nazionale ha parlato in vista dello stage organizzato a Coverciano in questi giorni

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa all’inizio dello stage dell’Italia in quel di Coverciano:

BALOTELLI – «E’ uno stage di tre allenamenti, l’ho detto prima. E’ un momento buono per valutare certe situazioni, ma questo avviene sempre. Le porte della Nazionale sono aperte per chi è ancora in età per giocare. Se qualcuno può aiutarci ne siamo felici. Disperazione? Quando lo siamo diamo il meglio, ma non è una situazione del genere».

ATTACCANTE A MARZO – «Noi abbiamo sempre creduto in Scamacca. Ha qualità tecniche e fisiche, dipende da lui. Ora sta anche facendo gol con continuità e questo è importante per un ragazzo giovane. Tutto può essere, ci può stare che possa giocare. Dipenderà anche dalla condizione dei giocatori a marzo»

POBEGA E MANDRAGORA – «Abbiamo preferito chiamare altri che non abbiamo chiamato. Pobega era stato chiamato, Mandragora lo conosciamo bene e abbiamo preferito valutare altri giovani».

