Mancini: «Tonali? Potrebbe giocare titolare, è in grande crescita»

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha analizzato Irlanda del Nord-Italia di domani.

DICHIARAZIONI – «Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po’ l’ansia, domani sera dobbiamo evitare di ripetere lo stesso errore. Barella è recuperato, sta anche meglio di quanto non stesse prima della Svizzera. Tonali potrebbe giocare dall’inizio, è in grande crescita in questo momento. Attacco? Non è importante se gioca un falso nove o uno vero, conta la mentalità».